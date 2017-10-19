Двое мужчин погибли под колесами поездов за один день в Свердловской области

В Избранное

Екатеринбург, 19 октября. Под колесами поезда на разных участках железной дороги погибли двое мужчин, трагедии произошли в минувшую в среду в Свердловской области.

По информации пресс-службы Уральского СУ на транспорте СКР, инциденты зафиксированы в среду, 18 октября, текущего года в Свердловской области. 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Состав наехал на мужчину, он скончался на месте от полученных травм до приезда сотрудников скорой помощи. Трагедия произошла утром на 6 пикете 73 километра станции Арамиль.

Второй инцидент случился вечером на на 6 пикете 1661 километра станции Ревда. Пассажирский поезд, следовавший по рейсу «Нижневартовск — Волгоград», наехал на идущего по путям мужчину. Он погиб на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка по обоим фактам происшествий.