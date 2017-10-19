Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Происшествия
Двое мужчин погибли под колесами поездов за один день в Свердловской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Двое мужчин погибли под колесами поездов за один день в Свердловской области

    17:18  19 Октября 2017
    55

    Двое мужчин погибли под колесами поездов за один день в Свердловской области

    Екатеринбург, 19 октября. Под колесами поезда на разных участках железной дороги погибли двое мужчин, трагедии произошли в минувшую в среду в Свердловской области.

    По информации пресс-службы Уральского СУ на транспорте СКР, инциденты зафиксированы в среду, 18 октября, текущего года в Свердловской области. 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Состав наехал на мужчину, он скончался на месте от полученных травм до приезда сотрудников скорой помощи. Трагедия произошла утром на 6 пикете 73 километра станции Арамиль.

    Второй инцидент случился вечером на на 6 пикете 1661 километра станции Ревда. Пассажирский поезд, следовавший по рейсу «Нижневартовск — Волгоград», наехал на идущего по путям мужчину. Он погиб на месте.

    В настоящее время проводится доследственная проверка по обоим фактам происшествий.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3517
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1153
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1028