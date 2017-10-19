Собака покусала 11-летнюю школьницу в Свердловской области

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Екатеринбург, 19 октября. Собака покусала 11-летнюю девочку сегодня утром в городе Ревде Свердловской области.

По информации областного СКР, инцидент произошел около 7.40 утра 19 октября в Ревде у школы № 28. 11-летняя девочка шла в школу и по пути решила погладить находившуюся на улице собаку. Животное укусило ребенка за плечо. Девочка незамедлительно было доставлена в медицинское учреждение для определения степени тяжести вреда и ликвидации возможных последствий от укуса животного, находившегося без хозяина на улице.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента, устанавливается хозяин собаки, если таковой имеется.

Напомним, рабочий погиб во время подготовки оборудования к ремонту на заводе «Русала» в Свердловской области.