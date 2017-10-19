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Дворник в Екатеринбурге зарезал молодую девушку
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    Дворник в Екатеринбурге зарезал молодую девушку

    14:50  19 Октября 2017
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    Дворник в Екатеринбурге зарезал молодую девушку

    Екатеринбург, 19 октября. Ранее судимый мужчина, работающий дворником в микрорайоне Солнечный города Екатеринбурга, по версии следствия, зарезал молодую девушку.

    По информации следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга, преступление было совершено во вторник, 17 октября, текущего года. Тело 20-летней девушки было найдено в квартире дома, который расположен на улице Лучистой. По предварительным данным известно, что 42-летний местный житель в ходе разгоревшегося конфликта с молодой девушкой нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Установлено, что перед трагедией погибшая угрожала подозреваемому ножом, но тот сумел выхватить его из рук.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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