Дворник в Екатеринбурге зарезал молодую девушку

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Екатеринбург, 19 октября. Ранее судимый мужчина, работающий дворником в микрорайоне Солнечный города Екатеринбурга, по версии следствия, зарезал молодую девушку.

По информации следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга, преступление было совершено во вторник, 17 октября, текущего года. Тело 20-летней девушки было найдено в квартире дома, который расположен на улице Лучистой. По предварительным данным известно, что 42-летний местный житель в ходе разгоревшегося конфликта с молодой девушкой нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Установлено, что перед трагедией погибшая угрожала подозреваемому ножом, но тот сумел выхватить его из рук.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.