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Рабочий разбился насмерть на заводе «Русала» в Свердловской области
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    Рабочий разбился насмерть на заводе «Русала» в Свердловской области

    14:14  19 Октября 2017  /обновлено: 14:14  19 Октября 2017
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    Рабочий разбился насмерть на заводе «Русала» в Свердловской области

    Екатеринбург, 19 октября. Рабочий погиб во время подготовки оборудования к ремонту на заводе в Свердловской области.

    По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, трагический инцидент произошел в среду, 18 октября, в утреннее время суток. Слесарь Богословского алюминиевого завода, который входит в состав «Русала», проводил подготовку к ремонту шаровую мельницу. Мужчина находился в страховочном поясе, который был прикреплен к тросу. После завершения работ, слесарь отстегнул пояс и упал с высоты около шести метров.

    Мужчина от полученный травм скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе проверки будет дана оценка соблюдениям требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #русал
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