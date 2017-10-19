Рабочий разбился насмерть на заводе «Русала» в Свердловской области

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Екатеринбург, 19 октября. Рабочий погиб во время подготовки оборудования к ремонту на заводе в Свердловской области.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, трагический инцидент произошел в среду, 18 октября, в утреннее время суток. Слесарь Богословского алюминиевого завода, который входит в состав «Русала», проводил подготовку к ремонту шаровую мельницу. Мужчина находился в страховочном поясе, который был прикреплен к тросу. После завершения работ, слесарь отстегнул пояс и упал с высоты около шести метров.

Мужчина от полученный травм скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе проверки будет дана оценка соблюдениям требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.