Перебегающего трассу пешехода разорвало на части от удара автомобиля под Екатеринбургом

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Екатеринбург, 19 октября. Жуткое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на Челябинском тракте накануне ночью, пешехода, перебегавшего проезжую часть, сбил автомобиль.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Свердловской области, трагическое происшествие случилось на неосвещенном участке Челябинского тракта в сторону Екатеринбурга. Водитель на высокой скорости двигался по автомобильной трассе и сбил пешехода, который перебегал дорогу вне видимости пешеходного перехода, игнорируя правила дорожного движения. От сильного удара погибшего разорвало на части, сообщают очевидцы ДТП. Водитель не получил серьезных травм.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Известно, на одежде пешехода отсутствовали световоотражающие элементы.