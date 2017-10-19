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Писсуары с мини-футболом установили в Екатеринбурге к ЧМ-2018
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    Писсуары с мини-футболом установили в Екатеринбурге к ЧМ-2018

    12:06  19 Октября 2017
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    Писсуары с мини-футболом установили в Екатеринбурге к ЧМ-2018

    Екатеринбург, 19 октября. В популярном екатеринбургском торговом центре «Парк Хаус» решили оригинальным способом отметить приближение Чемпионата мира по футболу 2018 года — в туалетах ТРЦ появились писсуары с мини-футболом.

    В социальных сетях местные жители шутят, что таким образом администрация торгового центра пытается сократить время, которое тратится на уборку туалетов, пытаясь заставить мужчин точный гол в писсуарные ворота. Девушки со смехом возмущаются, что для них ничего подобного не придумали.

    «Забейте сами знаете чем, — смеются пользователи «ВКонтакте». — А если кто-то уже забил, как вернуть мяч в центр поля?»

    Писсуары с мини-футболом установили в Екатеринбурге к ЧМ-2018

    Сотрудники торгового центра неофициально рассказали Ura.ru, что «футбольные писсуары» были установлены по инициативе центрального офиса в Москве и могут, вероятно, появиться во всех ТРЦ «Парк Хаус».

    Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в Екатеринбурге 15, 22, 25 и 28 июня 2018 года.

    Писсуары с мини-футболом установили в Екатеринбурге к ЧМ-2018

    Автор: Валентин Меликов
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