Токсичные водоросли обнаружены в питьевом водохранилище Нижнего Тагила

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Нижний Тагил, 19 октября. Водоросли, вызывающие смерть из-за остановки дыхания, нашли специалисты в питьевом водохранилище Нижнего Тагила.

Как сообщают специалисты Центральной лаборатории МУП «Водоканал», после проведения исследования предоставленных водорослей из Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, выявлено наличие афанотоксинов в водяном растении. В соответствии с результатами, которые опубликовал общественник Андрей Волегов в социальных сетях, данные водоросли встречаются в особо грязных водоемах. Общественник подчеркнул:

«Отдельные популяции афанизоменона синтезируют нейротоксины, называемые афанотоксинами. Афанотоксины являются быстродействующими, они парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть из-за остановки дыхания».

В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие проходит под особым вниманием губернатора области и региональной прокуратуры.