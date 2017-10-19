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Токсичные водоросли обнаружены в питьевом водохранилище Нижнего Тагила
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    Токсичные водоросли обнаружены в питьевом водохранилище Нижнего Тагила

    11:46  19 Октября 2017
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    Токсичные водоросли обнаружены в питьевом водохранилище Нижнего Тагила

    Нижний Тагил, 19 октября. Водоросли, вызывающие смерть из-за остановки дыхания, нашли специалисты в питьевом водохранилище Нижнего Тагила.

    Как сообщают специалисты Центральной лаборатории МУП «Водоканал», после проведения исследования предоставленных водорослей из Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, выявлено наличие афанотоксинов в водяном растении. В соответствии с результатами, которые опубликовал общественник Андрей Волегов в социальных сетях, данные водоросли встречаются в особо грязных водоемах. Общественник подчеркнул:

    «Отдельные популяции афанизоменона синтезируют нейротоксины, называемые афанотоксинами. Афанотоксины являются быстродействующими, они парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть из-за остановки дыхания».

    В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие проходит под особым вниманием губернатора области и региональной прокуратуры.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний тагил
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