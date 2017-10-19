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Хоккеист уральского «Автомобилиста» покалечил канадского легионера
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    Хоккеист уральского «Автомобилиста» покалечил канадского легионера

    12:38  19 Октября 2017
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    Хоккеист уральского «Автомобилиста» покалечил канадского легионера

    Екатеринбург, 19 октября. Игрок екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Тимашов в ходе конфликта на тренировке покалечил своего товарища по команде, канадского легионера Бека Тейлора. Канадец получил серьезную травму лица.

    23-летний защитник ХК «Автомобилист» Тимашов, который играет под номером 7, и полузащитник Тейлор, выступающий на льду под номером 41, сцепились на тренировке во время отработки маневров при игре. Тимашев жестко, плечом, встретил канадского легионера, после чего началась словесная перепалка. Канадец сбросил перчатки и перешел врукопашную, однако Тимашев ударил его по лицу хоккейной клюшкой, сообщает Ura.ru источник в «Автомобилисте».

    Хоккеист уральского «Автомобилиста» покалечил канадского легионера

    В результате канадский легионер получил серьезную травму — перелом орбитальной кости глаза. Как заявили в руководстве хоккейного клуба, восстановление здоровья займет у Тейлора не меньше месяца. Тимашова, по словам руководителя клуба, решили не отчислять из команды.

    Автор: Валентин Меликов
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