Банда грабителей зарезала двух продавщиц в Свердловской области

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Серов, 19 октября. Тела двух женщин с признаками насильственной смерти обнаружили в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Вооруженные бандиты совершили налет на магазин промтоваров, расположенный на улице Мира. Известно, что грабители похитили товары на 50 тысяч рублей. Двух продавщиц, находящихся в тот момент в магазине, жестоко убили.

Впоследствии выяснилось, что по дороге в магазин преступники напали на 78-летнюю пенсионерку, они несколько раз ударили ее ножом и забрали сумку. В данный момент пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти убийц «по горячим следам». Оба бандита оказались ранее судимыми рецидивистами, сообщает Ura.Ru.