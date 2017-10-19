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Банда грабителей зарезала двух продавщиц в Свердловской области
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    Банда грабителей зарезала двух продавщиц в Свердловской области

    11:19  19 Октября 2017
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    Банда грабителей зарезала двух продавщиц в Свердловской области

    Серов, 19 октября. Тела двух женщин с признаками насильственной смерти обнаружили в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СКР.

    Вооруженные бандиты совершили налет на магазин промтоваров, расположенный на улице Мира. Известно, что грабители похитили товары на 50 тысяч рублей. Двух продавщиц, находящихся в тот момент в магазине, жестоко убили.

    Впоследствии выяснилось, что по дороге в магазин преступники напали на 78-летнюю пенсионерку, они несколько раз ударили ее ножом и забрали сумку. В данный момент пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

    Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти убийц «по горячим следам». Оба бандита оказались ранее судимыми рецидивистами, сообщает Ura.Ru.

    Автор: Алексей Громов
    #урал #убийство
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