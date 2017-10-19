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Астероид Ирида и Уран появятся в небе над Уралом в октябре
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    Астероид Ирида и Уран появятся в небе над Уралом в октябре

    8:18  19 Октября 2017
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    Астероид Ирида и Уран появятся в небе над Уралом в октябре

    Екатеринбург, 19 октября. Сегодня ночью жители Урала смогут увидеть Уран с помощью бинокля или других оптических приборов, в конце месяца ектеринбуржцы будут наблюдать астероид Ирида. Об этом со ссылкой на инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева сообщает Е1.RU.

    Сегодня ночью Уран подойдет на максимально близкое к Земле расстояние. Жители Свердловской области смогут наблюдать планету через бинокли или телескопы.

    Другое редкое астрономическое явление ждет жителей Урала в ночь на 30 октября, когда астероид Ирида впервые за последние 11 лет подойдет на максимально близкое расстояние к земле.

    «30 октября расстояние составит чуть более 127 миллионов километров, что примерно в 2 раза больше, чем расстояние до Марса в период «Великих противостояний», — цитирует Владилена Санакоева издание.

    По словам сотрудника обсерватории, разглядеть в бинокль Ириду можно будет с 23.00 по местному времени (21.00 мск). Астероид будет похож на звезду.

    Автор: Виталий Малясев
    #урал #екатеринбург #астероид #астрономия #уран
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