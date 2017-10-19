За 9 месяцев в Екатеринбурге обанкротились 7 ТСЖ
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Екатеринбург, 19 октября. За девять месяцев в Свердловской области обанкротились 11 товариществ собственников жилья (ТСЖ), сообщает электронное издание URA.RU.
По данным издания, семь товариществ собственников жилья обанкротились в Екатеринбурге, еще три ТСЖ - в Нижнем Тагиле. Всего два из 11 обанкротившихся ТСЖ попросили остановить процедуру банкротства и пообещали выплатить задолженность по частям.
Всего в столице Свердловской области долги перед ресурсоснабжающими компаниями имеют 25 товариществ собственников жилья. Общая сумма их задолженности превышает 70 млн рублей.