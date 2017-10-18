Поветкин приедет в Екатеринбург перед боем в защиту пояса WBO

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Екатеринбург, 18 октября. Российский боксер Александр Поветкин приедет в Екатеринбург 5 ноября перед поединком в защиту пояса WBO International. Известный спортсмен даст пресс-конференцию, на которой расскажет подробности разгоревшегося вокруг него допинг-скандала.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге должен был состояться бой Поветкина и канадца Бармейна Стиверна, однако он был сорван в связи с допинг-скандалом. В крови спортсмена обнаружили запрещенные вещества, в итоге противником россиянина стал Иоанн Дюопа.

Известно, что общение с журналистами 5 ноября пройдет в екатеринбургском «Пассаже». По словам представителей спортивного «Общества Малышева 73», Поветкин поставит точку в истории с допингом там, где она началась, пишет Ura.ru