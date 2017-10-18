Мэрия Екатеринбурга планирует закрыть въезд в город для большегрузов

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Екатеринбург, 18 октября. Движение грузового транспорта администрация Екатеринбурга планирует ограничить в преддверии ЧМ-2018.

Во вторник, 17 октября, прошло заседание депутатов городской думы Екатеринбурга и комиссии по городскому хозяйству. Во время разговора о состоянии мостовых путепроводов и плотин города, речь зашла о строительстве понтонов для грузового транспорта. Данную идею озвучил депутат Владимир Крицкий. Также подобное предложение на днях звучало от замглавы городской администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».

Представители городской администрации отметили, что в настоящее время городской бюджет не сможет финансировать данный проект. Согласно проекту, большегрузы смогут огибать город по ЕКАД, но для этого необходимо согласовать с органами ГИБДД и дорожниками соответствующие информационные щиты. На заседании отметили: