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Мэрия Екатеринбурга планирует закрыть въезд в город для большегрузов
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    Мэрия Екатеринбурга планирует закрыть въезд в город для большегрузов

    11:07  18 Октября 2017  /обновлено: 11:09  18 Октября 2017
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    Мэрия Екатеринбурга планирует закрыть въезд в город для большегрузов

    Екатеринбург, 18 октября. Движение грузового транспорта администрация Екатеринбурга планирует ограничить в преддверии ЧМ-2018.

    Во вторник, 17 октября, прошло заседание депутатов городской думы Екатеринбурга и комиссии по городскому хозяйству. Во время разговора о состоянии мостовых путепроводов и плотин города, речь зашла о строительстве понтонов для грузового транспорта. Данную идею озвучил депутат Владимир Крицкий. Также подобное предложение на днях  звучало от замглавы городской администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».

    Представители городской администрации отметили, что в настоящее время городской бюджет не сможет финансировать данный проект. Согласно проекту, большегрузы смогут огибать город по ЕКАД, но для этого необходимо согласовать с органами ГИБДД и дорожниками соответствующие информационные щиты. На заседании отметили:

    «Мы решаем с СОГУ, что с вводом нового участка ЕКАД следует весь транзитный транспорт не пускать в город. Сейчас этот вопрос мы согласуем с ГИБДД, СОГУ и федеральными властями».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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