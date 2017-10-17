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Новый президент РАН приехал на Уральский научный форум в Екатеринбург
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    Новый президент РАН приехал на Уральский научный форум в Екатеринбург

    23:34  17 Октября 2017
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    Новый президент РАН приехал на Уральский научный форум в Екатеринбург

    Екатеринбург, 17 октября. Новый президент Российской академии наук Александр Сергеев приехал в Екатеринбург 17 октября, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

    Президент РАН принимал участие в работе Уральского научного форума. Академик отметил, что это первые его выезд в качестве руководителя РАН, и Екатеринбург выбран не случайно, так как именно уральское отделение РАН выдвинуло Александра Сергеева как кандидата в президенты академии.

    «Развитие науки в стране на текущем этапе, и это подтверждается встречами на высоком уровне,  — в числе первых приоритетов руководства страны», — отметил Александр Сергеев, передает «Интерфакс».

    Напомним, что Уральский научный форум проходит с 17 по 20 октября в Екатеринбурге.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #ран #уральский научный форум
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