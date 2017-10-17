Новый президент РАН приехал на Уральский научный форум в Екатеринбург

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Екатеринбург, 17 октября. Новый президент Российской академии наук Александр Сергеев приехал в Екатеринбург 17 октября, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Президент РАН принимал участие в работе Уральского научного форума. Академик отметил, что это первые его выезд в качестве руководителя РАН, и Екатеринбург выбран не случайно, так как именно уральское отделение РАН выдвинуло Александра Сергеева как кандидата в президенты академии.

«Развитие науки в стране на текущем этапе, и это подтверждается встречами на высоком уровне, — в числе первых приоритетов руководства страны», — отметил Александр Сергеев, передает «Интерфакс».

Напомним, что Уральский научный форум проходит с 17 по 20 октября в Екатеринбурге.