Губернатор Сведловской области сохранил своих заместителей

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Екатеринбург, 17 октября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должности членов правительства области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор области решил, что посты заместителей главы регионов займут Сергей Зырянов, Александр Высокинский, Азат Салихов, Павел Креков и Сергей Швиндт.

Напомним, что Сергей Зырьянов занимается управлением государственным имуществом. Александр Высокинский курирует сферу экономики и территориального развития, а также координирует работу по реализации стратегий развития муниципалитетов. Азат Сализов отвечает за взаимодействие с силовыми структурами и вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности.

Павел Креков курирует социальную сферу. Сергей Швиндт занимается вопросами инфраструктуры, жилищно-коммунально хозяйства, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 также находится в зоне его ответственности.

Члены правительства приступают к своим обязанностям 17 октября этого года.