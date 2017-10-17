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Управлять из Москвы Свердловской киностудией невозможно, считает глава Минкультуры РФ
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    Управлять из Москвы Свердловской киностудией невозможно, считает глава Минкультуры РФ

    13:33  17 Октября 2017
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    меУправлять из Москвы свердловской киностудией невозможно, считает глава минкультуры РФ

    Екатеринбург, 17 октября. Глава министерства культуры России Владимир Мединский поддержал передачу Свердловской киностудии региону. Об этом сообщили местные СМИ.

    Владимир Мединский приехал в Екатеринбург в понедельник и уже успел посетить мультимедийный парк «Россия — моя история». Также глава Минкультуры провел встречу с работниками культуры Свердловской области, где они обсудили дальнейшую судьбу киностудии области.

    «Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией [Свердловской киностудией] невозможно», — приводит ТАСС слова Владимира Мединского.

    Отметим, что глава министерства культуры Владимир Мединский считает, что киностудию необходимо передать области, которая в дальнейшем и решит ее судьбу.

    Автор: Дарья Смолина
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