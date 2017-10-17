Управлять из Москвы Свердловской киностудией невозможно, считает глава Минкультуры РФ
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Екатеринбург, 17 октября. Глава министерства культуры России Владимир Мединский поддержал передачу Свердловской киностудии региону. Об этом сообщили местные СМИ.
Владимир Мединский приехал в Екатеринбург в понедельник и уже успел посетить мультимедийный парк «Россия — моя история». Также глава Минкультуры провел встречу с работниками культуры Свердловской области, где они обсудили дальнейшую судьбу киностудии области.
«Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией [Свердловской киностудией] невозможно», — приводит ТАСС слова Владимира Мединского.
Отметим, что глава министерства культуры Владимир Мединский считает, что киностудию необходимо передать области, которая в дальнейшем и решит ее судьбу.