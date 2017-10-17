Сотрудница полиции на полном ходу выпала из автомобиля под Екатеринбургом

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Екатеринбург, 17 октября. Сотрудница полиции выпала на полном ходу из служебного автомобиля в Свердловской области, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел в Каменск-Уральском. Автомобиль правоохранительных органов на полном ходу совершал резкий поворот. В этот момент дверь служебной машины неожиданно открылась, и из транспорта выпала сотрудница полиции. Женщина попала в реанимацию.