Сотрудница полиции на полном ходу выпала из автомобиля под Екатеринбургом
Екатеринбург, 17 октября. Сотрудница полиции выпала на полном ходу из служебного автомобиля в Свердловской области, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области.
Инцидент произошел в Каменск-Уральском. Автомобиль правоохранительных органов на полном ходу совершал резкий поворот. В этот момент дверь служебной машины неожиданно открылась, и из транспорта выпала сотрудница полиции. Женщина попала в реанимацию.
«По указанию руководства ГУ МВД России по Свердловской области назначено проведение проверки, в ее рамках специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние грузовика, — цитирует Ura.Ru свои источники. — По ее итогам будет принято соответствующее решение и дана принципиальная оценка произошедшему ЧП с личным составом».