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Сотрудница полиции на полном ходу выпала из автомобиля под Екатеринбургом
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    Сотрудница полиции на полном ходу выпала из автомобиля под Екатеринбургом

    11:15  17 Октября 2017
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    Сотрудница полиции на полном ходу выпала из автомобиля под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 17 октября. Сотрудница полиции выпала на полном ходу из служебного автомобиля в Свердловской области, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области.

    Инцидент произошел в Каменск-Уральском. Автомобиль правоохранительных органов на полном ходу совершал резкий поворот. В этот момент дверь служебной машины неожиданно открылась, и из транспорта выпала сотрудница полиции. Женщина попала в реанимацию.

    «По указанию руководства ГУ МВД России по Свердловской области назначено проведение проверки, в ее рамках специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние грузовика, — цитирует Ura.Ru свои источники. — По ее итогам будет принято соответствующее решение и дана принципиальная оценка произошедшему ЧП с личным составом».

    Сотрудница полиции на полном ходу выпала из автомобиля под Екатеринбургом

    Автор: Катерина Тимошенская
    #полиция #машина #свердловская область #женщина #падение #реанимация #дверь
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