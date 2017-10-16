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Глава Минкультуры России посмотрел в Екатеринбурге мультимедийный парк
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    Глава Минкультуры России посмотрел в Екатеринбурге мультимедийный парк

    19:46  16 Октября 2017
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    Минкульт России Владимир Мединский приехал в Екатеринбург посмотреть мультимедийный парк

    Екатеринбург, 16 октября. Глава министерства культуры России Владимир Мединский приехал в Екатеринбург, об этом сообщают местные СМИ.

    Известно, что чиновник в рамках своего визита посетил мультимедийный парк «Россия – моя история», учредителем которого является министерство культуры РФ. Экскурсию по парку Владимиру Мединскому провела директор Наталья Прошина.

    Напомним, что парк «Россия – моя история» открыли в Екатеринбурге 3 сентября этого года. Проект представляет собой мультимедийные экспозиции.

    Также отметим, что в Екатеринбург планирует приехать помощник президента России Игорь Левитан. У него запланирована масса мероприятий, одно из них — открытие дорожной развязки в районе Верхнего Дуброво.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #владимир мединский
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