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Посетителям главного парка Екатеринбурга запретили фотографироваться без разрешения
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    Посетителям главного парка Екатеринбурга запретили фотографироваться без разрешения

    10:53  16 Октября 2017
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    В парке Екатеринбурга нельзя будет сделать фото

    Екатеринбург, 16 октября. Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с введением запрета на фото и видеосъемку в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Горожане были обеспокоены, когда увидели табличку на входе в парк, на которой было указано, что фото- и видеосъемка запрещены. Посетители парка могут сделать фото или видео на память только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны.

    Прокуратура сделает правовую оценку введения запрета на фото- и видеосъемку в общественном месте. Объяснения, в частности, даст представитель администрации парка.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #общество
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