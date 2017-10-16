Посетителям главного парка Екатеринбурга запретили фотографироваться без разрешения

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Екатеринбург, 16 октября. Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с введением запрета на фото и видеосъемку в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горожане были обеспокоены, когда увидели табличку на входе в парк, на которой было указано, что фото- и видеосъемка запрещены. Посетители парка могут сделать фото или видео на память только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны.

Прокуратура сделает правовую оценку введения запрета на фото- и видеосъемку в общественном месте. Объяснения, в частности, даст представитель администрации парка.