Более 51 млн рублей потратил на предвыборную кампанию губернатор Свердловской области

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Екатеринбург, 16 октября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предоставил финансовый отчет, где указал свои траты на выборах губернатора региона. «Уралинформбюро» сообщает, что кандидат, одержавший победу, потратил на свою кампанию 51 млн 343 тыс. 700 рублей.

Для предвыборной кампании партия, которая выдвинула Куйвашева, дала ему 1 млн рублей. Сам кандидат потратил 10 тыс. рублей. Чуть более 48 млн рублей он получил от добровольческих пожертвований юрлиц, поддержку в виде 2, 24 млн оказали граждане.

Что касается агитационных материалов, то на печатные материалы избирательный штаб затратил почти 21 млн рублей, 7,8 млн рублей — на публичные и массовые материалы, а также почти 11,5 млн рублей на телевидение и радио.