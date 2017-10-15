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Молодая пара пострадала при столкновении трех иномарок в Екатеринбурге
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    Молодая пара пострадала при столкновении трех иномарок в Екатеринбурге

    20:38  15 Октября 2017
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    Молодая пара пострадала при столкновении трех иномарок в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Екатеринбурге, есть пострадавшие.

    Автомобильная авария случилась на Таватуйской улице в субботу, 14 октября, около 21.30 в Екатеринбурге. По сообщениям от очевидцев, автомобиль марки Volkswagen врезался в впереди стоящий Volkswagen Golf, который, в свою очередь, столкнулся с Mazda. По предварительным данным известно, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобильной аварии пострадала молодая пара, отмечают очевидцы происшествия.

    Напомним, сегодня жители около 120 домов в Екатеринбурге сегодня остались без отопления из-за повреждения теплосети. Для того, чтобы ликвидировать повреждения, рабочие вынуждены были отключить отопление. Ремонтные работы планируется завершить до шести часов вечера.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #екатеринбург #авария
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