Молодая пара пострадала при столкновении трех иномарок в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Екатеринбурге, есть пострадавшие.

Автомобильная авария случилась на Таватуйской улице в субботу, 14 октября, около 21.30 в Екатеринбурге. По сообщениям от очевидцев, автомобиль марки Volkswagen врезался в впереди стоящий Volkswagen Golf, который, в свою очередь, столкнулся с Mazda. По предварительным данным известно, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобильной аварии пострадала молодая пара, отмечают очевидцы происшествия.

Напомним, сегодня жители около 120 домов в Екатеринбурге сегодня остались без отопления из-за повреждения теплосети. Для того, чтобы ликвидировать повреждения, рабочие вынуждены были отключить отопление. Ремонтные работы планируется завершить до шести часов вечера.