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Общество
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Происшествия
Спецслужбы оцепили троллейбус из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге
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    Спецслужбы оцепили троллейбус из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге

    20:03  15 Октября 2017
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    Спецслужбы оцепили троллейбус из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 15 октября. Сотрудники спецслужб оцепили троллейбус в Чкаловском районе Екатеринбурга.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел утром 15 октября на пересечении улиц Белинского и Фучика в Екатеринбурге. В отдел полиции поступило сообщение об обнаруженном бесхозном рюкзаке в троллейбусе маршрута № 6. Сотрудники полиции перекрыли движение транспорта в сторону Уктуса. После проверки троллейбуса, угроз не было обнаружено, и транспорт продолжил движение.

    Напомним, пожар в жилом доме произошел накануне в Качканре в Екатеринбургской области. Спасатели обнаружили тела двух человек. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность во время курения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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