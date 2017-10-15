Мокрый снег выпадет в Екатеринбурге в середине недели

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Екатеринбург, 15 октября. В Екатеринбурге на следующей неделе выпадет снег, сообщают синоптики.

По данным синоптиков Уралгидромета, сильный снег с дождем ожидается 18 октября в ночь со вторника на среду в Екатеринбурге. Снежный покров не установится, так как столбик термометра в это время не опустится ниже нуля. В ближайшие двое суток осадков не ожидается.

Напомним, сегодня жители около 120 домов в Екатеринбурге сегодня остались без отопления из-за повреждения теплосети. Для того, чтобы ликвидировать повреждения, рабочие вынуждены были отключить отопление. Ремонтные работы планируется завершить до шести часов вечера.