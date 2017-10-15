Четверых школьников спасли из заброшенного карьера в Свердловской области

В Избранное

Нижний Тагил, 15 октября. Тринадцатилетние подростки оказались в ловушке на заброшенном карьере вчера вечером в Нижнем Тагиле в Свердловской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, полицейские получили сообщение о том, что четверо школьников не могут выбраться из заброшенного карьера, вчера, 14 октября, около 17.15. Инцидент произошел в районе улицы Черных. Оперативные службы незамедлительно приехали на место происшествия и помогли подросткам выбраться из карьера.

Сотрудники полиции выяснили, что тринадцатилетние одноклассники ради забавы решили спуститься в заброшенный карьер, но выбраться самостоятельно уже не смогли.