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Четверых школьников спасли из заброшенного карьера в Свердловской области
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    Четверых школьников спасли из заброшенного карьера в Свердловской области

    14:22  15 Октября 2017
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    Четверых школьников спасли из заброшенного карьера в Свердловской области

    Нижний Тагил, 15 октября. Тринадцатилетние подростки оказались в ловушке на заброшенном карьере вчера вечером в Нижнем Тагиле в Свердловской области.

    Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, полицейские получили сообщение о том, что четверо школьников не могут выбраться из заброшенного карьера, вчера, 14 октября, около 17.15. Инцидент произошел в районе улицы Черных. Оперативные службы незамедлительно приехали на место происшествия и помогли подросткам выбраться из карьера.

    Сотрудники полиции выяснили, что тринадцатилетние одноклассники ради забавы решили спуститься в заброшенный карьер, но выбраться самостоятельно уже не смогли.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний тагил #карьер
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