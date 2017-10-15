Около 120 домов в Екатеринбурге остались без отопления

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Екатеринбург, 15 октября. Жители около 120 домов в Екатеринбурге сегодня остались без отопления из-за повреждения теплосети.

По информации Центральной диспетчерской службы, 15 октября без отопления остались жители домов, которые расположены в Пионерском микрорайоне. Авария произошла на Советской улице. Для того, чтобы ликвидировать повреждения, рабочие вынуждены были отключить отопление. Ремонтные работы планируется завершить до шести часов вечера.

Напомним, пожар в жилом доме произошел накануне в Качканре в Екатеринбургской области. Спасатели обнаружили тела двух человек. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность во время курения.