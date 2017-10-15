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Происшествия
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Общество
Около 120 домов в Екатеринбурге остались без отопления
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    Около 120 домов в Екатеринбурге остались без отопления

    12:28  15 Октября 2017
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    Около 120 домов в Екатеринбурге остались без отопления

    Екатеринбург, 15 октября. Жители около 120 домов в Екатеринбурге сегодня остались без отопления из-за повреждения теплосети.

    По информации Центральной диспетчерской службы, 15 октября без отопления остались жители домов, которые расположены в Пионерском микрорайоне. Авария произошла на Советской улице. Для того, чтобы ликвидировать повреждения, рабочие вынуждены были отключить отопление. Ремонтные работы планируется завершить до шести часов вечера.

    Напомним, пожар в жилом доме произошел накануне в Качканре в Екатеринбургской области. Спасатели обнаружили тела двух человек. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность во время курения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #авария #тепло
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