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Происшествия
Две иномарки столкнулись на трассе в Свердловской области, есть пострадавшие
Происшествия
Две иномарки столкнулись на трассе в Свердловской области, есть пострадавшие
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    Две иномарки столкнулись на трассе в Свердловской области, есть пострадавшие

    9:43  15 Октября 2017
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    Две иномарки столкнулись на трассе в Свердловской области, есть пострадавшие

    Екатеринбург, 14 октября. Автомобильная авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне вечером в Екатеринбургской области.

    ДТП произошло на 86,5 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» вечером 14 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Участниками автоаварии стали два легковых автомобиля марок «Toyota Camry» и «KIA Cerato». На место дорожно-транспортного происшествия выезжали пожарно-спасательные службы. Также известно, что есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и выясняют все ее обстоятельства.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу в Перми, автоледи скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Автор: Ксения Пудовкина
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