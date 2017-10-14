Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи
Происшествия
Торговый центр «Караван» эвакуировали из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Торговый центр «Караван» эвакуировали из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге

    19:28  14 Октября 2017
    68

    Торговый центр «Караван» эвакуировали из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 14 октября. Торгово-развлекательный центр «Карнавал» был эвакуирован сегодня в Екатеринбурге: сотрудники, посетители и кошки были выведены на улицу из-за угрозы взрыва.

    Инцидент произошел 14 октября в уральской столице. ТРЦ «Карнавал» был эвакуирован около семи часов вечера. Спасатели вывели из центра не только сотрудников, посетителей, но кошек. Сегодня проходила выставка котов на территории здания.

    Волна эвакуаций прокатилась по Екатеринбургу. Напомним, сегодня в отель Hilton, расположенный на проспекте Ленина, поступило анонимное сообщение о минировании здания. Органы правопорядка незамедлительно приехали на указанное место и эвакуировали гостиницу: около 300 человек вывели на улицу. Была проведена проверка здания, угроз не обнаружено.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #эвакуация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 3266

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        4743

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6047

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        75989

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24683
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        69
        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        18:58   14 Октября 2017
        43
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        3273
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        131