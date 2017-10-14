Торговый центр «Караван» эвакуировали из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 14 октября. Торгово-развлекательный центр «Карнавал» был эвакуирован сегодня в Екатеринбурге: сотрудники, посетители и кошки были выведены на улицу из-за угрозы взрыва.

Инцидент произошел 14 октября в уральской столице. ТРЦ «Карнавал» был эвакуирован около семи часов вечера. Спасатели вывели из центра не только сотрудников, посетителей, но кошек. Сегодня проходила выставка котов на территории здания.

Волна эвакуаций прокатилась по Екатеринбургу. Напомним, сегодня в отель Hilton, расположенный на проспекте Ленина, поступило анонимное сообщение о минировании здания. Органы правопорядка незамедлительно приехали на указанное место и эвакуировали гостиницу: около 300 человек вывели на улицу. Была проведена проверка здания, угроз не обнаружено.