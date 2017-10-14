Мужчина после освобождения из тюрьмы ограбил девочку в Екатеринбургской области

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Екатеринбург, 14 октября. Мужчина в течение суток после освобождения из мест тюремного заключения ограбил своих приятелей во время застолья и девочку на улице в Екатеринбургской области.

По информации МО МВД России «Кушвинский», 29-летний житель Кушвы подозревается в совершении кражи и ограблении ребёнка. Освобождение из тюрьмы мужчина решил отпраздновать со своей новой знакомой у нее дома. После совместного распития алкогольных напитков он украл два мобильных телефона и демисезонную куртку у хозяев квартиры.

На следующее утро мужчина ограбил девочку, которая шла к себе домой по двору. Он выхватил у нее из рук телефон и бросился бежать. Злоумышленник сознался в содеянном. За грабёж и кражу суд может назначить ему наказание от двух до четырех лет лишения свободы.