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Россия
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Мужчина после освобождения из тюрьмы ограбил девочку в Екатеринбургской области
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    Мужчина после освобождения из тюрьмы ограбил девочку в Екатеринбургской области

    17:59  14 Октября 2017
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    Мужчина после освобождения из тюрьмы ограбил девочку в Екатеринбургской области

    Екатеринбург, 14 октября. Мужчина в течение суток после освобождения из мест тюремного заключения ограбил своих приятелей во время застолья и девочку на улице в Екатеринбургской области.

    По информации МО МВД России «Кушвинский», 29-летний житель Кушвы подозревается в совершении кражи и ограблении ребёнка. Освобождение из тюрьмы мужчина решил отпраздновать со своей новой знакомой у нее дома. После совместного распития алкогольных напитков он украл два мобильных телефона и демисезонную куртку у хозяев квартиры.

    На следующее утро мужчина ограбил девочку, которая шла к себе домой по двору. Он выхватил у нее из рук телефон и бросился бежать. Злоумышленник сознался в содеянном. За грабёж и кражу суд может назначить ему наказание от двух до четырех лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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