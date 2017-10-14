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Происшествия
Массовое ДТП произошло на Тюменском тракте, есть пострадавшие
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    Массовое ДТП произошло на Тюменском тракте, есть пострадавшие

    16:20  14 Октября 2017  /обновлено: 16:21  14 Октября 2017
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    Массовое ДТП произошло на Тюменском тракте, есть пострадавшие

    Екатеринбург, 14 октября. Автомобильная авария с участием четырех легковых автомобилей произошла сегодня утром в Екатеринбургской области.

    ДТП зарегистрировано сегодня, 14 октября, в 11.20 на 27 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень», сообщает ГИБДД по Свердловской области. Автомобиль отечественной марки «ВАЗ», за рулем которого находился 56-летний водитель, двигался в сторону Екатеринбурга. Он допустил столкновение с впереди идущей иномаркой Land Cruiser, которой управляла 43-летняя женщина. От удара автомобиль столкнулся с Lada Priora под управлением 35-летнего мужчины. Также участником массовой аварии стал автомобиль марки Toyota.

    Водитель, который находился за рулем отечественного авто, получил серьезные травмы грудной клетки, правого колена и правой руки. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #екатеринбург #авария
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