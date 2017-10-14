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Иномарка столкнулась с ВАЗом и протаранила «лежачего полицейского» в Екатеринбурге
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    Иномарка столкнулась с ВАЗом и протаранила «лежачего полицейского» в Екатеринбурге

    15:12  14 Октября 2017
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    Иномарка столкнулась с ВАЗом и протаранила «лежачего полицейского» в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 14 октября. Два легковых автомобиля столкнулись накануне вечером в Екатеринбурге.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 октября около торгово-развлекательного центра «Радуга-парк». Автомобиль марки Kia Quoris допустил столкновение с отечественным «ВАЗом». От удара иномарка вылетела на тротуар и протаранила опору, на которой были закреплены знаки пешеходного перехода и лежачего полицейского, сообщают очевидцы в социальных сетях.

    Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии и проводят проверку, после которой будет вынесено процессуальное решение.

    Накануне, напомним, в Мурманской области мужчина не пропустил карету скорой помощи, в которой находилась беременная женщина.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #екатеринбург #авария
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