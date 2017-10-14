Иномарка столкнулась с ВАЗом и протаранила «лежачего полицейского» в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 14 октября. Два легковых автомобиля столкнулись накануне вечером в Екатеринбурге.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 октября около торгово-развлекательного центра «Радуга-парк». Автомобиль марки Kia Quoris допустил столкновение с отечественным «ВАЗом». От удара иномарка вылетела на тротуар и протаранила опору, на которой были закреплены знаки пешеходного перехода и лежачего полицейского, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии и проводят проверку, после которой будет вынесено процессуальное решение.

Накануне, напомним, в Мурманской области мужчина не пропустил карету скорой помощи, в которой находилась беременная женщина.