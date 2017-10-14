Отель в Екатеринбурге эвакуировали из-за обиженного телефонного террориста

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Екатеринбург, 14 октября. Житель Екатеринбурга, которого не пригласили на корпоратив, позвонил в гостиницу в центре города и заявил об угрозе взрыва, так он решил расквитаться с обидчиками.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел вчера около шести часов вечера. В известный отель в центре города бренда Hilton, расположенный на проспекте Ленина, поступило анонимное сообщение о минировании здания. Органы правопорядка незамедлительно приехали на указанное место и эвакуировали гостиницу: около 300 человек вывели на улицу. Была проведена проверка здания, угроз не обнаружено.

Сыщики уголовного розыска и сотрудники из регионального УФСБ установили личность звонившего. Им оказался местный житель, которого на данный момент разыскивают сотрудники полиции.