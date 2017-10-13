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Внезапный ремонт дороги обернулся 9-балльными пробками в Екатеринбурге
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    Внезапный ремонт дороги обернулся 9-балльными пробками в Екатеринбурге

    11:41  13 Октября 2017
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    Внезапный ремонт дороги обернулся 9-балльными пробками в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 13 октября. В Екатеринбурге дорожные службы неожиданно для автомобилистов решили поменять новый асфальт на участке Репина-Попова, что привело к длинной пробке в районе ВИЗ.

    Жители города сообщали в социальных сетях, что асфальт был уложен совсем недавно, а также недоумевали, почему его необходимо перекладывать именно в утренний час пик.

    Позже в мэрии города пояснили, что новый асфальт на Репина поменяли, так как он был плохого качества, передает E1.RU.

    «Управлением капитального строительства был проведён лабораторный контроль. В итоге выяснилось, что качество асфальта на этом участке не соответствует требованиям», – пояснили власти.

    Отметим, работы осуществляются за счет подрядчика.

    Автор: Юлия Кошкина
    #екатеринбург #пробки #ремонт дорог
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