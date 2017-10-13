Внезапный ремонт дороги обернулся 9-балльными пробками в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 13 октября. В Екатеринбурге дорожные службы неожиданно для автомобилистов решили поменять новый асфальт на участке Репина-Попова, что привело к длинной пробке в районе ВИЗ.

Жители города сообщали в социальных сетях, что асфальт был уложен совсем недавно, а также недоумевали, почему его необходимо перекладывать именно в утренний час пик.

Позже в мэрии города пояснили, что новый асфальт на Репина поменяли, так как он был плохого качества, передает E1.RU.

«Управлением капитального строительства был проведён лабораторный контроль. В итоге выяснилось, что качество асфальта на этом участке не соответствует требованиям», – пояснили власти.

Отметим, работы осуществляются за счет подрядчика.