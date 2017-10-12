Учитель из Екатеринбурга предложил школьникам сравнить творчество Пушкина и Oxxxymiron

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Екатеринбург, 12 октября. В екатеринбургской школе ученикам предложили сравнить творчество поэта Александра Пушкина и современного рэпера Oxxxymiron.

Необычное здание было дано ученикам 10 класса на внеклассном занятии. Подчеркивается, что за эту работу не предполагалось выставление оценок.

«Было несколько заданий на выбор, в том числе сравнить творчество Пушкина и Оксимирона, — цитирует свой источник Ura.Ru. — Наверное, это какая-то игра в поддавки. История о том, что молодежь пытаются зацепить хотя бы рэпом, чтобы дети доверяли учителям».

Однако старшеклассники восприняли это задание как шутку и не стали проводить анализ.

Ранее рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) заявил, что сыграет роль главного антагониста в экранизации романа Виктора Пелевина Empire V.