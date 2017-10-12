Певцу Шуре понравилась должность мэра Екатеринбурга

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Екатеринбург, 12 октября. Известный российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, тайно посетил Екатеринбург и сфотографировался рядом со зданием городской администрации, соответствующий снимок опубликован в Instagram артиста.

Певец Шура побывал в Екатеринбурге, где с удовольствием раздавал автографы своим поклонникам. Концертов в столице Урала артист не давал, но фотографировался с местными достопримечательностями. На одной из фото, размещенной в соцсетях, Шура стоит рядом со зданием екатеринбургской администрации, подписав снимок «Ну чем я не глава?». Фанаты певца радостно встретили его юмор, заявив, что «Шура всем главам глава», пишет Ura.ru

«Самый симпатичный глава», — отметила Дорра.

«Глава красоты, доброты и любви», — добавила Кира Дарселия.