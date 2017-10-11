Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 11 октября. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании «Победа» по факту задержки рейсов.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области, авиакомпания «Победа» получила штраф в размере 25 тысяч рублей за задержку авиарейсов. Причиной тому послужили многочисленные жалобы от пассажиров на многочасовые задержки вылетов и отсутствие горячего питания.

Административное дело заведено в отношении авиакомпании по статье «Выполнение работ, либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

Авиакомпания пыталась обжаловать решение в арбитражном суде города Москвы, но апелляцию проиграла.