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Общество
Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге
Общество
Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге
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    Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге

    20:46  11 Октября 2017  /обновлено: 20:48  11 Октября 2017
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    Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 11 октября. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании «Победа» по факту задержки рейсов.

    По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области, авиакомпания «Победа» получила штраф в размере 25 тысяч рублей за задержку авиарейсов. Причиной тому послужили многочисленные жалобы от пассажиров на многочасовые задержки вылетов и отсутствие горячего питания.

    Административное дело заведено в отношении авиакомпании по статье «Выполнение работ, либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

    Авиакомпания пыталась обжаловать решение в арбитражном суде города Москвы, но апелляцию проиграла.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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