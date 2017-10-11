Екатеринбуржец пойдет под суд за ограбление салонов сотовой связи

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Екатеринбург, 11 октября. Серийного грабителя салонов сотовой связи ждет судебное разбирательство в Екатеринбурге.

Местный житель подозревается в совершении грабежей и разбойных нападениий на салоны сотовой связи в Екатеринбурге. 28-летний местный житель в период с 18 января по 9 февраля 2017 года совершил грабеж и три нападения. Ограбления зафиксированы на улицах Баумана, Восточной, Победы. Также подозреваемый совершил ограбление магазина сотовой связи в Челябинске.

Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка в Нижнем Тагиле. Он объяснил, что совершил преступления ввиду отсутствия денег. Ущерб составил около 640 тысяч рублей. Дело по факту грабежа направлено в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга.