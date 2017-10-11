«Россельхозбанк» направил на поддержку экономики Свердловской области 140 млрд рублей

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Екатеринбург, 11 октября. Порядка 140 млрд рублей «Россельхозбанк» направил в экономику Свердловской области.

Как отмечают в департаменте общественных связей финучреждения, за девять месяцев в предыдущем году банк направил на поддержку АПК около 2 млрд рублей. В свою очередь, за этот же срок в 2017 году объем кредитования предприятий АПК увеличился на 40 процентов. Планируется, что в 2018 году финансирование будет увеличено в два раза.

Известно, что «Россельхозбанк» финансирует такие области экономической отрасли как промышленность, строительство, транспорт.

Заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Оксана Лут провела ряд встреч с бизнесменами Свердловской области и осветила вопросы банковского обслуживания, реализации инвестиционных проектов и финансирования текущей деятельности, рассказали в пресс-службе «Россельхозбанка».