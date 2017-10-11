Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль сделал сальто и повис на декоративной клумбе в Оренбурге
Общество
«Россельхозбанк» направил на поддержку экономики Свердловской области 140 млрд рублей
Следующая Новость
Срочная новость
Три взрыва в Дамаке унесли жизни девяти человек, еще 10 пострадали
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Россельхозбанк» направил на поддержку экономики Свердловской области 140 млрд рублей

    16:51  11 Октября 2017
    93

    «Россельхозбанк» направил на поддержку экономики Свердловской области 140 млрд рублей

    Екатеринбург, 11 октября. Порядка 140 млрд рублей «Россельхозбанк» направил в экономику Свердловской области.

    Как отмечают в департаменте общественных связей финучреждения, за девять месяцев в предыдущем году банк направил на поддержку АПК около 2 млрд рублей. В свою очередь, за этот же срок в 2017 году объем кредитования предприятий АПК увеличился на 40 процентов. Планируется, что в 2018 году финансирование будет увеличено в два раза.

    Известно, что «Россельхозбанк» финансирует такие области экономической отрасли как промышленность, строительство, транспорт.

    Заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Оксана Лут провела ряд встреч с бизнесменами Свердловской области и осветила вопросы банковского обслуживания, реализации инвестиционных проектов и финансирования текущей деятельности, рассказали в пресс-службе «Россельхозбанка».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #россельхозбанк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 3171

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23723

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53541

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93933
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        3171
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13057
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1325
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2179