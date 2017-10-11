Полиция поймала педофила, напавшего на девятилетнюю девочку в Тюмени

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Екатеринбург, 11 октября. В Тюмени полиция задержала местного жителя, напавшего на девятилетнюю девочку в подъезде дома. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, педофил был пойман полицейскими совместно с сотрудниками Следственного комитета.

Как стало известно, несколько дней назад подозреваемый напал на школьницу и пытался надругаться над ней. Тогда малышке удалось вырваться и убежать.

В пресс-службе отметили, что преступник уже сознался в содеянном. В настоящее время он проверяется на причастность к другим преступлениям, передает агентство URA.RU.

Ранее московская полиция задержала местного жителя, подозреваемого в развращении несовершеннолетних.