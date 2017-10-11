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Гусар из Екатеринбурга вызвал Жириновского на дуэль из-за Поклонской
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    Гусар из Екатеринбурга вызвал Жириновского на дуэль из-за Поклонской

    17:05  11 Октября 2017
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    Гусар из Екатеринбурга вызвал Жириновского на дуэль из-за Поклонской

    Екатеринбург, 11 октября. Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, оскорбленный высказываниями Жириновского в адрес Поклонской, вызвал лидера ЛДПР на дуэль.

    Соответствующий пост появился на личной странице Ширшикова в соцсети. Ранее молодой человек, называющий себя идеологом «Движения за возрождение гусарства», также в соцсети признался в любви к Наталье Поклонской и заявил, что намерен добиться ее руки и сердца.

     

    «Жириновский достал меня: говорит про мою возлюбленную недопустимо оскорбительные вещи», — пишет возмущенный гусар.

    Дуэль Ширшиков назначил на 13 октября, а секундантом просит быть Рамзана Кадырова. Выбор оружия гусар оставляет за оппонентом.

    «Я его научу уважать мою любимую женщину!» — возмущенно пишет Ярослав на своей странице в Facebook.

    Пост вызвал живое обсуждение среди пользователей соцсети. Так, лидер экс-лидер «Российской партии пенсионеров» Евгений Артюх рассуждает о том, возможна ли такая дуэль в принципе:

    «Возможна ли дуэль в принципе? Безусловно. Оба потенциальных дуэльянта равны по сословию. Ширшиков гусар, Жириновский полковник. Повод есть и он вполне соответствует Дуэльному кодексу Дурасова 1912 года».

    Как рассказал сам Ширшиков «URA.RU», через два дня он намерен прибыть в Москву и бросить Жириновскому в лицо перчатку. Запечатлеть все это на видео планирует один из федеральных телеканалов.

    Напомним, в начале сентября Жириновский заявил, что Поклонской движет сексуальная неудовлетворенность. Поклонская же в ответ заявила, что во время царствования Романова первый же русский офицер вызвал бы Владимира Вольфовича на дуэль.

    Автор: Юлия Кошкина
    #поклонская #жириновский #ширшиков
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