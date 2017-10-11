Пьяный екатеринбуржец гулял по улице с охотничьим ружьем

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Екатеринбург, 11 октября. Полиция задержала пьяного жителя Екатеринбурга, который гулял с охотничьим ружьем на трамвайной остановке.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, 26-летний мужчина задержан сотрудниками правопорядка и доставлен в дежурную часть ОВД. Известно, что на момент задержания екатеринбуржец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина пришел на трамвайную остановку «Вторчермет» с охотничьим ружьем в руках, как сообщают очевидцы, которые сообщили в полицию о данном инциденте. Ружье оказалось не заряжено. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают мужчину и пытаются выяснить причину подобного поведения.