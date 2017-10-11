Интерпол задержал экстремиста, торговавшего шаурмой в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 11 октября. Сотрудники свердловского бюро Интерпола задержали двух иностранцев, находящихся в международном розыске: торговца шаурмой, подозреваемого в экстремизме, и предполагаемую сутенершу, которая обвиняется в организации убийства в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

«В Екатеринбурге по месту жительства задержан гражданин государства ближнего зарубежья, подозреваемый в участии в преступном сообществе экстремистской направленности», — отмечается в релизе.

По версии следствия, мужчина приехал в Екатеринбург прошлой зимой и сразу же устроился работать поваром в заведении, где занимаются продажей шаурмы. В отношении мужчины издано международное уведомление «с красным углом». На родине ему грозит до 20 лет заключения.

За две недели до задержания торговца шаурмой была задержана 33-летняя гражданка среднеазиатский республик, которая находится в розыске по инициативе Грузии.

По данным Интерпола, с 2012 по 2013 годы женщина угрозами заставляла своих соотечественниц заниматься проституцией в гостиницах и ночных клубах Батуми. Все полученные с этого деньги она забирала себе.

Отмечается, что в мае 2013 года женщина организовала убийство человека. За все эти преступления ей грозит до 20 лет заключения.