Крупный пожар охватил цех по ремонту локомотивов в Свердловской области

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Екатеринбург, 11 октября. На территории цеха по ремонту локомотивов в городе Сысерть Свердловской области произошел сильный пожар.

По информации регионального ГУ МЧС, горящее помещение находится на окраине населенного пункта, на территории локомотивного депо. В тушении участвуют 44 пожарных и 13 единиц спецтехники. 40 человек эвакуированы из расположенного рядом административного здания.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о ЧП в Сысерти.

Как сообщает агентство Ura.ru, пожар охватил помещение депо на площади 1 тыс. квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Напомним, 8 октября огонь охватил площадь 55 тыс. кв. метров рынка «Синдика» в Москве. В результате пожара пострадали три человека.