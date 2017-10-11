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Происшествия
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Происшествия
Крупный пожар охватил цех по ремонту локомотивов в Свердловской области
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    Крупный пожар охватил цех по ремонту локомотивов в Свердловской области

    10:04  11 Октября 2017
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    Крупный пожар охватил цех по ремонту локомотивов в Свердловской области

    Екатеринбург, 11 октября. На территории цеха по ремонту локомотивов в городе Сысерть Свердловской области произошел сильный пожар. 

    По информации регионального ГУ МЧС, горящее помещение находится на окраине населенного пункта, на территории локомотивного депо. В тушении участвуют 44 пожарных и 13 единиц спецтехники. 40 человек эвакуированы из расположенного рядом административного здания.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о ЧП в Сысерти.

    Как сообщает агентство Ura.ru, пожар охватил помещение депо на площади 1 тыс. квадратных метров. 

    В настоящее время устанавливаются причины пожара.

    Напомним, 8 октября огонь охватил площадь 55 тыс. кв. метров рынка «Синдика» в Москве. В результате пожара пострадали три человека.

    Автор: Тимур Румянцев
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