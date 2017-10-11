Озеленение набережной Исети в Екатеринбурге обойдется в 31,5 млн рублей

В Избранное

Екатеринбург, 11 октября. Озеленение участка Малышева — Куйбышева в Екатеринбурге обойдется в 31,5 миллионов рублей.

По информации администрации города, объявлен аукцион на благоустройство участка набережной реки Исеть, итоги которого будут подведены 30 октября. Победитель до конца текущего года должен будет выполнить большую часть работ по озеленению участка, концепция которого была разработана компанией «КБ Стрелка» совместно с архитектурным бюро «ОСА».

В соответствии с дизайн-проектом, будет высажено свыше 180 саженцев липы, лиственницы, ивы, черемухи, яблони и ели. При этом 430 старых деревьев и кустарников будут ликвидированы. Также будут выполнены трассировка дорожек, установка малых архитектурных форм (детское игровое оборудование, скамейки, урны, павильоны, спуски к воде, речной амфитеатр, замена ограждений лестниц). Работы оцениваются в 31,5 миллионов рублей.