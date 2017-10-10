Лидер Чехии Земан посетит Екатеринбург в ноябре

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Екатеринбург, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан посетит Средний Урал в ноябре.

Об этом сообщил политик на встрече с российской делегацией на 59-й машиностроительной выставке MSV в городе Брно. В ней участвовали вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

Как информирует департамент информационной политики Свердловской области, Куйвашев приезжал в резиденцию лидера Чехии в 2015 году, тогда Земан пообещал посетить Екатеринбург: