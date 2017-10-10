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Лидер Чехии Земан посетит Екатеринбург в ноябре
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    Лидер Чехии Земан посетит Екатеринбург в ноябре

    12:41  10 Октября 2017
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    Лидер Чехии Земан посетит Екатеринбург в ноябре

    Екатеринбург, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан посетит Средний Урал в ноябре.

    Об этом сообщил политик на встрече с российской делегацией на 59-й машиностроительной выставке MSV в городе Брно. В ней участвовали вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

    Как информирует департамент информационной политики Свердловской области, Куйвашев приезжал в резиденцию лидера Чехии в 2015 году, тогда Земан пообещал посетить Екатеринбург:

     «Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать своей обещание».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #земан
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