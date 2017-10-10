Здание УрГЭУ эвакуировали в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 10 октября. Уральский государственный экономический университет эвакуирован сегодня из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге.

По информации URA.RU, образовательное учреждение было эвакуировано из-за подозрительного пакета. Сотрудники университета и студенты покинули здание и вышли на улицу.

Сотрудники ФСБ отрабатывали действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, это была плановая тренировка, сообщает пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых. К настоящему времени занятия в образовательном учреждении восстановлены, преподаватели продолжили работу в соответствии с расписанием.