Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа
Общество
Средства для новой ветки метро в Екатеринбурге найдут, если будут инвесторы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Средства для новой ветки метро в Екатеринбурге найдут, если будут инвесторы

    13:49  9 Октября 2017
    35

    Средства для новой ветки метро в Екатеринбурге найдут, если будут инвесторы

    Екатеринбург, 9 октября. Правительство Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга рассматривает варианты источников финансирования второй линии метрополитена.

    Ранее депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Андрей Альшевский предложил правительству Свердловской области выделить один миллиард рублей на строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге.  

    Руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов в ответном письме чиновнику сообщил, что областное правительство рассмотрит выделение средств на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге, если найдут инвесторов для строительства, сообщает УралИнформБюро.

    По словам Тунгусова, правительство уже заложило определенную сумму на проектирование первого этапа строительства второй линии метрополитена, а именно участок от станции «Металлургическая» до станции «Площадь 1905».

    Отметим, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что вторую ветку метрополитена необходимо построить к «ЭКСПО-2025».

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #метрополитен
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5901

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52963

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91342

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107994

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30193
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        383
        Нобелевскую премию присудили за труды по поведенческой экономике

        Нобелевскую премию присудили за труды по поведенческой экономике

        13:10   9 Октября 2017
        66
        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        10:31   9 Октября 2017
        426
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        831