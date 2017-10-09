Средства для новой ветки метро в Екатеринбурге найдут, если будут инвесторы

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Екатеринбург, 9 октября. Правительство Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга рассматривает варианты источников финансирования второй линии метрополитена.

Ранее депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Андрей Альшевский предложил правительству Свердловской области выделить один миллиард рублей на строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге.

Руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов в ответном письме чиновнику сообщил, что областное правительство рассмотрит выделение средств на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге, если найдут инвесторов для строительства, сообщает УралИнформБюро.

По словам Тунгусова, правительство уже заложило определенную сумму на проектирование первого этапа строительства второй линии метрополитена, а именно участок от станции «Металлургическая» до станции «Площадь 1905».

Отметим, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что вторую ветку метрополитена необходимо построить к «ЭКСПО-2025».