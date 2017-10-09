«Ложь Матильды»: ответ уральского режиссера Учителю появился в Сети

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Екатеринбург, 9 октября. Уральский режиссер Сергей Алиев, снявший документальный фильм «Оболганный государь» (его рабочим названием было «Ложь Матильды»), задуманный как ответ на ставший скандальным еще до премьеры фильм Алексея Учителя, выложил свое творение в свободных доступ в Интернете, чтобы ознакомиться с ним смогли как можно больше зрителей.

«Нравственность общества – национальное достояние России», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» эпиграф к фильму.

Длительность документального фильма — 47 минут. На экране — известные россияне — политики, спортсмены, люди искусства — которые рассказывают о своем мнении относительно фильма «Матильда» и персоны последнего российского царя. Среди них — балерина Ильзе Лиепа, боец Федор Емельяненко, путешественник Федор Конюхов, священник Андрей Кураев, космонавт Сергей Рыжиков и другие.

В собранных режиссером интервью знаменитости сходятся в вопросе отношения к царской семье.

«Для православного человека не возникает вопроса святости царской семьи. Православный человек не может негативно относиться к этой святой семье», — объявляет, например, Емельяненко.

Как сообщало Ura.ru, фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в широкий прокат 26 октября. Еще до выхода картина успела вызывать большой скандал, кампанию против нее начала депутат Госдумы Наталья Поклонская, с особым пиететом относящаяся к последнему императору всероссийскому.