Екатеринбург в связи с закрытием Макаровского моста встал в пробки

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Екатеринбург, 9 октября. Закрытие для движения Макаровского моста в Екатеринбурге привело к образованию многокилометровых пробок.

Теперь, чтобы попасть на другую сторону Исети в сторону Центра автолюбителям надо объезжать препятствие по проспекту Ленина. Из-за этого на главной улице мегаполиса образовываются огромные пробки.

Как напоминает Газета.ru, согласно сообщениям из мэрии, мост будет открыт для движения только через две недели.

