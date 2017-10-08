В Екатеринбурге полиция отпустила задержанных участников акции в поддержку Навального

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Екатеринбург, 8 октября. Полиция отпустила всех задержанных ранее участников несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Несанкционированные акции 7-го октября также прошли в Петербурге. В Северной столице за нарушение правил дорожного движения были задержаны 38 человек. Правоохранители ограничились устным предупреждением.Участники митинга вскоре был отпущены.

Газета.ru сообщала также об акциях в других российских городах.