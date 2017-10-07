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Общество
Полиция отпустила всех задержанных участников акции в Екатеринбурге
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    Полиция отпустила всех задержанных участников акции в Екатеринбурге

    23:48  7 Октября 2017
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    Полиция отпустила всех задержанных участников акции в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 7 октября. Полиция отпустила всех задержанных участников несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

    В отношении 14 участников митинга правоохранители составили административные протоколы. Ранее местные СМИ сообщили, что в отделение полиции были доставлены 24 участника несогласованной акции.

    Следует отметить, что несогласованная акция в поддержку блогера Навального прошла накануне и в Петербурге. 38 ее участников были задержаны из-за нарушения правил дорожного движения. Полиция ограничилась устными предупреждениями в отношении нарушителей.

    Накануне сообщалось, что пожилая жительница Петербурга умерла, не дождавшись скорой помощи. Из-за акции оппозиционеров дороги в центре Северной столицы были перекрыты, что помешало медикам оперативно прибыть на помощь женщине.

    Автор: Сергей Свазовский
    #екатеринбург #навальный #акция #опопзиция #задержанные
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