Полиция отпустила всех задержанных участников акции в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 октября. Полиция отпустила всех задержанных участников несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении 14 участников митинга правоохранители составили административные протоколы. Ранее местные СМИ сообщили, что в отделение полиции были доставлены 24 участника несогласованной акции.

Следует отметить, что несогласованная акция в поддержку блогера Навального прошла накануне и в Петербурге. 38 ее участников были задержаны из-за нарушения правил дорожного движения. Полиция ограничилась устными предупреждениями в отношении нарушителей.

Накануне сообщалось, что пожилая жительница Петербурга умерла, не дождавшись скорой помощи. Из-за акции оппозиционеров дороги в центре Северной столицы были перекрыты, что помешало медикам оперативно прибыть на помощь женщине.